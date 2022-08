Pixelmator Photo (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), l’excellent logiciel de retouche photographique, quitte le modèle du paiement unique pour aller sur les rivages bien plus rémunérateurs de l’abonnement au mois. Et disons le franchement, l’affaire est loin d’être gagnante pour l’utilisateur puisque l’on passe d’un prix de 7,99 euros pour la version iPad/iPhone à un abonnement mensuel de 5,49 euros, ou un abonnement annuel de 27,49 euros. Il reste toujours possible de payer pour une licence à vie (l’équivalent du paiement en une fois) mais le tarif est alors de 54,99 euros, ce qui n’est plus vraiment bon marché même en tenant compte des qualités du logiciel.

Fort heureusement, ceux qui possédaient déjà l’app avant la bascule vers l’abonnement pourront continuer à s’en servir comme avant sans rien débourser de plus, mais tout de même… Pour ne rien arranger, Pixelmator précise qu’une version macOS est en approche, mais que cette dernière ne sera pas universelle (iOS/iPadOS/macOS), arguant que le système d’abonnement ne permet pas de tout unifier (ce qui est tout simplement inexact). Pas terrible terrible tout ça…