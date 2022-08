Grand classique de l’App Store, Jetpack Joyride nous revient dans une seconde mouture encore plus enlevée. Barry Steakfrites (quel nom!!) est de retour dans ce runner aux niveaux et armes variées, aux ennemis et obstacles coriaces et et aux très nombreux éléments de customisation (en plus de son jetpack, Barry peut combattre en soucoupe volante, mecha, etc.). Et il y a de bons gros boss en prime ! Outre les ennemis en pagaille, les parcours sont truffés de tourelles, lasers et autres joyeusetés prêtes à vous couper en tranches (en tranches de SteakFrite of course)



Les graphismes HD sont impeccables, les animations idem, et la bande son absolument furieuse. Bref, Jetpack Joyride ne fait pas dans le détail pour nous montrer que le roi du runner, c’est toujours lui !

Jetpack Joyride 2 est disponible dès aujourd’hui dans Apple Arcade (service par abonnement à 4,99 euros/mois).