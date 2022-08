Stage Manager, la nouvelle interface multitâche d’iPadOS 16 (pour les iPad avec puce M1), est encore loin de la stabilité à quelques semaines de son hypothétique présentation au mois d’octobre. Pire encore si l’on en croit l’utilisateur « expert » Federico Viticci, la fonction serait percluse de bugs, glitchs et crashs, au point d’en être presqu’inutilisable. Les soucis ne s’arrêteraient pas aux bugs, et Stage Manager souffriraient du syndrome de « la fonction qui ne va pas au bout de son idée », sans doute d’ailleurs pour laisser une forme d’identité « tablette » à l’iPad. Ce point de vue reste cependant déjà plus subjectif, d’autres développeurs louant au contraire le bien fondé des choix d’interface d’Apple.

I finally went ahead and *disabled* Stage Manager on my iPad Pro. For now.

As much as I love using 3-4 apps at once, the implementation just isn't there yet. Crashes every few minutes; hard to use multi-window for the same app; UI glitches everywhere.

I hope Apple delays this.

— Federico Viticci (@viticci) August 18, 2022