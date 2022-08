Apple devrait officiellement annoncer ses iPhone 14 le 7 septembre prochain lors d’une keynote. La date a récemment fuité, mais n’a pas encore été confirmée par le constructeur. En attendant la présentation, des coques pour les nouveaux téléphones ont fait leur apparition.

Majin Bu partage sur Twitter des photos de coques d’iPhone 14. Le leaker assure que ce sont des clones des coques officielles qu’Apple proposera. Dans le même temps, il note que les coloris pourraient être différents avec les modèles d’Apple.

Les photos montrent les coloris jaune, rouge, bleu marine, mauve, vert menthe, rose, bleu minuit et noir.

Comment peut-on déjà avoir de telles coques ? La raison est simple : les dimensions et autres schémas des prochains téléphones d’Apple ont déjà fuité. Les accessoiristes bien renseignés ont donc pu débuter la production de leurs coques afin que tout soit prêt quand Apple commercialisera officiellement les iPhone 14.

Les rumeurs font état que ce sont surtout les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max qui vont évoluer, notamment avec l’encoche qui va disparaitre pour avoir à la place une pilule et un trou. Il y aura également un capteur photo principal de 48 mégapixels, la nouvelle puce A16 et d’autres nouveautés. À l’inverse, les iPhone 14 et 14 Max sont bien partis pour être plus que similaires aux iPhone 13, au point d’avoir le même processeur.