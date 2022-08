La keynote d’Apple pour la présentation des iPhone 14 aura lieu le 7 septembre selon les informations de Bloomberg. Ce serait du moins le projet d’Apple. Ce rendez-vous marquera aussi la présentation de l’Apple Watch Series 8.

La keynote pour annoncer les iPhone 14 aurait donc lieu le 7 septembre et les smartphones seraient disponibles une semaine plus tard, à savoir le 16. Certains employés en Apple Store ont reçu la consigne de se préparer à un lancement important à cette date. Il est facile de deviner que ce sera pour les nouveaux smartphones et la nouvelle montre connectée.

Doit-on s’attendre à un événement physique ou en ligne ? Ce serait une nouvelle fois un événement en ligne. Ce choix avait au départ été pris à cause du Covid-19. Apple décide pour le moment de le maintenir. Ce n’est pas réellement une surprise puisque nous avions récemment appris que les équipes étaient en train de tourner les vidéos qui seront diffusées le mois prochain.

Si l’on base sur le calendrier habituel, Apple verra les invitations pour sa keynote une semaine auparavant. Nous devrions donc les avoir à la toute fin d’août ou au tout début de septembre.

Pour rappel, Apple prévoit aussi d’autres produits, dont un nouvel iPad d’entrée de gamme (iPad 10), un nouvel iPad Pro avec la puce M2, un Mac Pro avec une puce Apple Silicon et non un processeur Intel, et plus encore. Il est toutefois possible que ces annonces auront lieu lors d’une autre keynote en octobre.