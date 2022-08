Apple prépare sa keynote de septembre où seront notamment annoncés les iPhone 14 et l’Apple Watch Series 8. Selon Mark Gurman de Bloomberg, le constructeur a commencé à enregistrer les vidéos de présentation qui seront diffusées pendant sa conférence.

Le fait qu’Apple commence à enregistrer les vidéos pour sa keynote de l’iPhone 14 suggère que la conférence sera une nouvelle fois en ligne et non physique. Ce choix avait commencé avec le Covid-19 et il va visiblement continuer cette fois-ci.

Certains ont pu espérer qu’Apple reprendrait les événements en personne pour son lancement de l’iPhone cette année, mais cela ne semble pas être le cas. En juin, Apple a organisé sa WWDC essentiellement de façon numérique, mais le nombre de personnes présentes à l’Apple Park pour assister à la conférence principale préenregistrée et manipuler les nouveaux produits a été limité.

D’autre part, Gurman annonce qu’Apple pourrait organiser deux keynotes à l’automne, à l’instar de ce qui s’est passé les dernières années. On peut imaginer qu’il y aura les iPhone 14, les nouveaux AirPods Pro et l’Apple Watch Series 8 en septembre, et les nouveaux iPad et Mac en octobre.

En 2021, Apple a tenu sa keynote pour l’iPhone 13 le 14 septembre. Il est possible que ce soit un créneau similaire cette fois-ci.