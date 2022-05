Apple a partagé le programme de sa journée à l’Apple Park le 6 juin prochain pour la WWDC 2022. Certains développeurs ont été invités et il ne sera pas seulement question de suivre la keynote.

Le programme de la WWDC 2022 à l’Apple Park

La journée commence à 7 heures du matin (heure locale). Voici le programme qu’Apple a partagé avec les développeurs :

7h00 : enregistrement au Visitor Center de l’Apple Park

8h00 : petit-déjeuner au Caffè Macs (cafétéria de l’Apple Park)

10h00 : keynote

Midi : déjeuner au Caffè Macs

13h00 : Platforms State of the Union (équivalent de la keynote, mais réellement orientée pour les développeurs)

14h30 : rencontre avec des ingénieurs d’Apple, visite des collines de l’Apple Park, du centre de fitness et du Caffè Macs

16h30 : Apple Design Awards

Les développeurs qui voulaient participer à la WWDC 2022 physique devaient s’inscrire il y a deux semaines et espérer être choisis. Certains l’ont été, mais Apple ne dit pas combien ils seront au total. Aussi, Apple a récemment annoncé des mesures de prévention en lien avec le Covid-19, sachant qu’il y a une hausse du nombre de cas positifs aux États-Unis et notamment en Californie (où se trouve l’Apple Park). Les développeurs devront porter un masque N95 en intérieur et avoir un test antigénique négatif 24 heures avant le début de l’événement.

La WWDC physique est gratuite pour les développeurs. En revanche, le déplacement et l’hébergement sont à leurs frais.