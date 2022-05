Des développeurs invités pourront se rendre à l’Apple Park le 6 juin pour participer à la WWDC 2022. Mais ils devront s’assurer de respecter les règles en lien avec le Covid-19. Apple les informe aujourd’hui par e-mail.

Dans son e-mail, la société dit aux développeurs invités à participer à la WWDC 2022 à l’Apple Park qu’ils devront obligatoirement porter un masque N95 en intérieur et avoir un test antigénique négatif la veille de l’événement. Le test devra être réalisé par un organisme approuvé par la FDA (l’administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments). Le résultat devra être envoyé sur le site d’Apple via un espace dédié.

Saw the updated WWDC email that you need a negative FDA-approved COVID antigen test the day before and N95 masks are required indoors (yay)! Does that just mean I can bring some rapid tests in my luggage?

— Christian Selig (@ChristianSelig) May 24, 2022