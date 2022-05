Apple a envoyé des e-mails aux développeurs choisis pour se rendre à l’Apple Park le 6 juin prochain et voir la keynote de la WWDC 2022. Ils pourront également discuter avec des ingénieurs d’Apple concernant le développement d’applications et les nouveautés (comme iOS 16).

Certains développeurs seront à l’Apple Park pour la WWDC 2022

Lundi, les développeurs pouvaient participer à la loterie d’Apple afin d’être invités à l’Apple Park le 6 juin et voir la keynote de la WWDC 2022 sur place. Ils avaient jusqu’à mercredi pour participer. Apple a ensuite annoncé qu’ils seraient prévenus de leur sélection (ou non) dans la nuit de jeudi à vendredi. Et justement, la plupart ont reçu un e-mail négatif, mais quelques chanceux vont être accueillis au quartier général de l’entreprise.

NO FREAKING WAY???? I GOT INVITED TO APPLE PARK pic.twitter.com/fZYVjDvb4V — 🅳🆈🅻🅰🅽 (@DylanMcD8) May 13, 2022

Voici ce qu’Apple annonçait il y a quelques jours :

Nous organisons une expérience spéciale d’une journée à l’Apple Park le 6 juin pour donner le coup d’envoi de la WWDC 2022. Rassemblez d’autres membres de la communauté des développeurs pour regarder la keynote et les vidéos pour le State of the Union aux côtés d’ingénieurs et d’experts Apple, explorez le tout nouveau Developer Center et bien d’autres choses encore. Nous sommes impatients de vous rencontrer en personne.

L’événement est gratuit, les développeurs sélectionnés n’auront rien à payer. En revanche, le déplacement à l’Apple Park est à leur charge. Quant aux autres développeurs et le public, la keynote sera accessible gratuitement depuis le site d’Apple.