Comme prévu, Apple ouvre aujourd’hui les inscriptions pour sa journée à l’Apple Park afin de participer à la WWDC 2022. Seuls quelques développeurs pourront participer à ce rendez-vous.

La WWDC 2022 sera en ligne, comme les éditions 2020 et 2021, mais Apple a décidé cette année d’inviter quelques développeurs à l’Apple Park le temps d’une journée pour suivre la conférence et être en contact avec des ingénieurs. Voici ce qu’indique la société :

Nous organisons une expérience spéciale d’une journée à l’Apple Park le 6 juin pour donner le coup d’envoi de la WWDC 2022. Rassemblez d’autres membres de la communauté des développeurs pour regarder la keynote et les vidéos du State of the Union aux côtés d’ingénieurs et d’experts Apple, explorez le tout nouveau Developer Center et bien d’autres choses encore. Nous sommes impatients de vous rencontrer en personne.