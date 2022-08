Apple a pris la décision de prolonger son programme de réparation pour les problèmes de son qui touchent certains iPhone 12 et 12 Pro. Les iPhone 12 mini et Pro Max ne sont pas concernés.

Le programme a été lancé pour la première fois en août 2021. Apple dit avoir déterminé qu’un nombre très limité d’iPhone 12 et 12 Pro sont susceptibles de présenter des problèmes de son en raison de la défaillance possible d’un composant du module récepteur. Si le récepteur de votre iPhone 12 ou iPhone 12 Pro n’émet aucun son lorsque vous passez ou recevez des appels, il est possible que votre appareil soit éligible à ce programme. Les appareils concernés ont été fabriqués entre octobre 2020 et avril 2021.

Au départ, il était question que le programme couvre les iPhone 12 et 12 Pro durant les deux années suivant la première vente au détail du produit. Apple a aujourd’hui changé la formulation et évoque désormais trois années.

Si vous avez des problèmes de son avec votre iPhone 12 ou 12 Pro, prenez rendez-vous pour réserver une session dans un Apple Store, allez dans un centre de services agréé Apple ou bien contactez l’assistance d’Apple. Votre téléphone sera examiné avant toute intervention pour vérifier qu’il est éligible à ce programme. Aussi, si votre téléphone a subi des dommages qui compromettent la réparation, comme un écran fissuré, ceux-ci devront être réparés en premier lieu. Dans certains cas, ce type de réparation supplémentaire peut vous être facturé.