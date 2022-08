Sam Sung, qui a travaillé dans un Apple Store et s’est fait remarquer en 2012, refait parler de lui aujourd’hui avec une vente aux enchères de l’une de ses cartes de visite. La somme récoltée ira à une œuvre de charité.

Sam Sung, qui aujourd’hui a pour nom Sam Struan, a d’abord travaillé dans un Apple Store en Écosse avant de travailler dans un Apple Store canadien. Il avait donné sa carte de visite à un client après l’avoir aidé. Une photo de cette carte a ensuite été partagée sur les réseaux sociaux et s’est fait remarquer au vu du prénom et du nom.

Il a quitté Apple un an plus tard. En 2014, il a mis aux enchères sa célèbre carte de visite pour une œuvre de charité, récoltant 2 653 dollars canadiens, reversés à la Fondation Make-A-Wish pour les enfants de la Colombie-Britannique et du Yukon. Cette vente a vu quelques fausses enchères faire grimper le prix à 80 000 dollars.

Aujourd’hui, c’est une carte de visite du temps où l’employé travaillait à l’Apple Store en Écosse qui est proposée aux enchères. Il s’engage à verser la somme récoltée aux enchères au Downtown East Women’s Shelter. Le meilleur enchérisseur recevra un cadre avec un t-shirt d’employé Apple, un cordon où est inscrit « Je peux faire de l’iPhone votre téléphone » et donc la carte de visite.

Pour l’heure, la meilleure enchère sur eBay est de 1 152 dollars canadiens. Il y a 39 enchères et la vente se terminera le 23 août à 22h58 (heure française).