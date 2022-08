La série My Glory Was I Had Such Friends ne verra finalement pas le jour sur Apple TV+ puisque le service de streaming a tout simplement décidé d’annuler le projet, selon Deadline.

Apple avait commandé My Glory Was I Had Such Friends en décembre 2018. Et comme nous pouvons le voir, nous sommes à la mi-2022 et le projet n’avance pas. Aujourd’hui, Apple TV+ a décidé de l’annuler parce que Jennifer Garner, qui devait être l’actrice principale, a quitté l’aventure pour des raisons de calendrier et disponibilité.

La série est-elle définitivement enterrée ? Ce n’est pas certain. Bad Robot (société de production de J.J. Abrams) et Warner Bros TV, qui devaient produire la série, envisagent de chercher une nouvelle plateforme pour diffuser un jour ou l’autre le programme. Mais il faudra trouver quelqu’un d’autre pour remplacer Jennifer Garner et surtout recevoir le feu vert d’une plateforme comme Netflix, Amazon Prime Video ou autre.

La série My Glory Was I Had Such Friends était basée sur le mémoire qui a le même titre, sorti en 2017 et écrit par Amy Silverstein. La série devait suivre un groupe de femmes qui ont soutenu Amy Silverstein alors qu’elle attendait une deuxième transplantation cardiaque qui lui a sauvé la vie.