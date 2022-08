iOS 16 réserve de petites surprises. Ainsi, le développeur u/radis234 a déniché une particularité intrigante du système d’affichage des fonds d’écran du nouveau système. Classiquement à première vue, le fond d’écran est au format .wallpaper, mais ce dernier regroupe encore plusieurs sous-dossiers (background, foreground et floating). Ces sous-dossiers disposent eux-mêmes d’assets et de fichiers .HEIC (format graphique) ainsi que d’un fichier au format main.caml qui assemble toutes les pièces de ce puzzle.

Ces petits bouts de fichiers dans tous les sens sont la preuve qu’iOs 16 ne se contente pas d’afficher une image au format .HEIC mais que le fond d’écran et ses effets possibles (il y en a beaucoup plus dans iOS 16) sont rendus en temps réel et autorisent certaines formes d’interactions. Le « redditeur » a poussé ses investigations et s’est finalement rendu compte que le format .wallpaper est totalement « verrouillé » par Apple, qui se réserve donc le monopole sur les fonds d’écrans qui exploitent au mieux certaines nouveautés d’iOS 16.