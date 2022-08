On apprenait il y a quelques mois que LG avait reçu 600 millions de dollars en paiement de licences de brevets, un montant versé par deux sociétés. The Elec croit désormais savoir que l’une de ces deux sociétés n’est autre qu’Apple. The Elec affirme ainsi que les deux géants « ont probablement conclu un accord d’utilisation de brevet à long terme pouvant aller jusqu’à dix ans, comme c’est la norme pour les grands conglomérats ». Nombre des brevets impliqués dans l’accord seraient des brevets essentiels (SEP), donc soumis aux règles de transaction FRAND en temps normal.

Même si le payeur est ici Apple, il s’agit bien ici d’un accord croisé sur les licences de brevets. LG serait cependant favorisé sur le plan financier puisque ce dernier ne fait plus de smartphones et n’a donc pour l’instant pas vraiment d’intérêts dans l’exploitation à long terme de certains brevets d’Apple. Pour rappel, LG Innotek et LG Display restent des maillons essentiels de la chaine d’approvisionnement de l’iPhone et de l’iPad. Ces deux groupes fabriquent pour l »iPhone et l’iPad des écrans ainsi que des modules photo. L’iPhone 14 (pas « Pro ») et l’iPhone 14 Max serait ainsi équipé de dalles OLED fabriquées par LG Display.