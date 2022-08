Ça se précise pour les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, avec la production qui débutera au quatrième trimestre de 2022 selon les informations de Ming-Chi Kuo.

Dans un tweet, l’analyste qui est souvent bien renseigné souligne qu’étant donné que les prévisions de TSMC (qui assemble les puces pour Apple) indiquent que les revenus provenant de la production de puces avec une gravure de 3 nm ne commenceront pas avant 2023, les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces pourraient toujours avoir des puces basées sur le dernier processus de 5 nm de TSMC.

New 14" and 16" MacBook Pro with new processors will enter mass production in 4Q22. Given TSMC's guidance that the 3nm will contribute revenue starting in 1H23, processors of 14" and 16" MacBook Pro models may still adopt the 5nm advanced node.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 22, 2022