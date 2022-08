Apple propose aujourd’hui une mise à jour de son outil Boot Camp qui permet d’installer Windows sur les Mac. Il est question de changements pour le Wi-Fi et le Bluetooth.

La mise à jour 6.1.16 de Boot Camp, qui remplace la version 6.1.12, propose le support du Wi-Fi avec la norme WPA3. Il y a déjà eu le WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 et voilà donc maintenant le WPA3. Ce système existe depuis 2018 et a pour vocation de proposer une protection pour le réseau Wi-Fi, en plus de faciliter la connexion pour tout type d’appareil.

D’autre part, la nouvelle version corrige un problème de pilote Bluetooth qui survenait parfois lors de la reprise à partir de la veille ou de l’hibernation.

Si vous utilisez Boot Camp sur votre Mac, lancez Windows, ouvrez le menu Démarrer et sélectionnez l’Apple Software Update. Vous verrez la mise à jour et pourrez lancer l’installation afin d’appliquer les nouveaux pilotes de Boot Camp.

Pour rappel, Boot Camp est seulement disponible sur les Mac disposant d’un processeur Intel. Ceux qui ont une puce Apple (M1 ou M2, ainsi que les déclinaisons Pro/Max/Ultra) n’ont pas le droit à cet outil. La solution pour avoir Windows sur ces Mac est de faire de la virtualisation avec des outils comme Parallels Desktop ou VMware Fusion.