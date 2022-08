Apple TV+ diffuse aujourd’hui la bande-annonce de la saison 3 de sa série Central Park. Elle fera ses débuts le 9 septembre prochain sur la plateforme de streaming, du moins pour les premiers épisodes.

Dans la troisième saison de Central Park, alors que Bitsy poursuit sa quête acharnée pour acheter le parc, Owen se lance dans une nouvelle campagne de promotion pour que plus de gens tombent amoureux du parc, et Paige se retrouve plus occupée que jamais lorsqu’elle décroche son premier contrat pour un livre.

Apple TV+ a déjà partagé le casting vocal (américain). On retrouve Josh Gad, Tituss Burgess, Daveed Diggs, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Emmy Raver-Lampman, Stanley Tucci et Kristen Bell. Il y aura également des invités, dont Sam Richardson, Ike Barinholtz, Ben Schwartz, Zoë Chao, Ron Funches, Jack McBrayer, Amber Ruffin, Yvette Nicole Brown, Craig Robinson, Tim Meadows, David Alan Grier et d’autres encore.

La saison 3 de Central Park sur Apple TV+ débutera le 9 septembre prochain. Il y aura 13 épisodes au total. Les trois premiers seront disponibles au visionnage dès le 9 septembre. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi. En attendant la diffusion, vous pouvez regarder les deux premières saisons qui sont toujours disponibles sur la plateforme de streaming.