Il aura fallu un peu plus de temps que prévu, mais le résultat est là : la dernière version de Facebook Messenger téléchargeable directement sur le Mac App Store – et uniquement sur le Mac App Store, pas sur le site de Messenger- prend nativement en charge les processeurs Apple Silicon (M1, M2, etc.). Etrangement, Meta n’a pas cru bon de communiquer bruyamment sur cette nouvelle version pourtant bienvenue. Est-ce à dire que le gain de perfs ne serait pas si exceptionnel que cela ? Il faudra attendre les premiers tests et retours pour en avoir le coeur net et il ne faudra pas compter sur Meta pour nous éclairer étant donné que là encore, le géant du réseau social ne daigne pas nous livrer la moindre information sur les perfs.

On peut tout de même légitimement penser que ce Facebook Messenger compatible M1/M2 sera un peu moins énergivore que son prédécesseur, qui était un véritable glouton dévoreur d’autonomie.