Non content d’être devenu le nouveau pôle d’attraction de la supply chain d’Apple, le Vietnam est aussi devenu un marché de poids pour Apple pour la région Asie. L’essor de la classe moyenne dans le pays a en effet généré un véritable effet d’aubaine pour la firme de Cupertino : la part de marché de l’iPhone au Vietnam est ainsi passée de 7,1% sur le Q1 2021 à 15,4% sur le Q2 2022 (+115%) ! Les ventes d’iPhone ont donc plus que doublé en un an, si bien qu’Apple est passé de la 6ème à la 3ème place des fabricants (et la seconde place occupée par Oppo ne semble plus si inaccessible avec ce niveau de croissance).

L’iPhone a aussi profité de l’engouement récent des vietnamiens pour les smartphones haut de gamme : les ventes de mobiles facturés au delà des 400 dollars ont augmenté de 75% sur un an. Les smartphones les plus demandés au Vietnam sont dans l’ordre l’iPhone 11 et l’iPhone 13 Pro Max (suivis par des modèles de Galaxy S).