Apple se classe dans le top 5 des plus gros vendeurs de smartphones en Chine, mais le poids du californien sur le marché du mobile premium est bien plus grand encore. Ainsi, un rapport de Counterpoint dévoile l’énorme domination d’Apple sur le segment des mobiles à plus de 400 dollars. Sur ce segment donc, la part de marché de l’iPhone en Chine a été de 46% sur le Q2 2022, en progression par rapport au Q2 2021 (43%).

Derrière l’iPhone, Vivo chipe la seconde place à Huawei (13% de Pdm), sui vi donc par l’ancien géant du mobile qui subit de plein fouet un terrible embargo américain (11% de Pdm). Quant au tout petit segment (mais très rémunérateur) des smartphones à plus de 1000 dollars, la progression de l’iPhone a été de 147% sur la période ! L’arrivée de prochaine des gammes d’iPhone 14 va t-elle encore accroitre le gouffre entre Apple et ses poursuivants ?