Baba is You (Lien App Store – 7,99 euros – iPhone/iPad) est sans aucun doute possible l’un des meilleurs puzzle-game de ces dernières années. Disponible sur tous les supports, le jeu du studio est un véritable OVNI qui oblige vraiment à penser « out of the box » (hors des cadres). Le gameplay est aussi simple que tordu, ainsi que nous l’expliquions dans cet article : Baba is You ressemble à priori à n’importe quel autre puzzle-game de type « pousse-blocs », sauf qu’ici, les règles de chaque niveau de jeu sont mouvantes, et c’est au joueur de les modifier. La plupart des blocs sont en effet composés d’un mot, ces mots forment les règles générales du niveau en cours, et l’interaction de ces blocs modifie ce qu’il est possible de faire (ou pas) dans le niveau. Le joueur peut pousser les blocs avec un petit personnage nommé Baba (Baba is You en somme…), et l’objectif de chaque niveau consiste généralement à rejoindre un drapeau (mais ce n’est pas toujours le cas).

Bonne nouvelle donc pour les fans de ce jeu génial, Baba is You bénéficie dès aujourd’hui de plus de 200 niveau supplémentaires (230 exactement), sans compter quelques niveaux secrets à débloquer. Oui, c’est fantastique, et oui, d’autres studios devraient vraiment en prendre de la graine.