Apple ne cesse de se vanter d’être l’entreprise de a tech américaine ls plus soucieuse de la confidentialité et de la sécurité des données utilisateur. Si pour le second point l’affaire Pegasus a un peu écorné l’image de Cupertino, une étude de Digital Information World semble indiquer qu’Apple n’a pas menti sur le premier point. Après un savant calcul de chiffres, Digital Information World a pu établir un classement (en points) des sociétés technologiques américaines les plus voraces en données utilisateur, et sans trop de surprise, Apple se place bon dernier de ce classement… et donc bon premier en terme de respect de la confidentialité des données !

Le plus glouton en données est Google (39 points), suivi par Twitter (24 points ) et Amazon (23 points). Curieusement, Facebook récolte seulement 14 points (à peine 2 points devant Apple) ce qui pourrait en partie s’expliquer par les difficultés de Facebook à exploiter les données des utilisateurs iOS depuis la mise en place de l’ATT (à partir d’iOS 15). Facebook avait déclaré il y a peu que l’ATT avait généré un manque à gagner se comptant en milliards de dollars.