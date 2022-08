Apple TV+ est déjà disponible sur plusieurs marques de téléviseur ou de consoles, comme PlayStation, LG, Vizio, Xbox ou bien encore Samsung, et parfois, ces fabricants donnent un petit coup de boost au service de SVoD en proposant des mois d’accès gratuit au service. C’est ce que vient de faire Samsung, qui jusqu’au 28 novembre prochain « offre » 3 mois d’accès gratuits à Apple TV+, une opération commerciale bien sûr décidée en collaboration avec Apple. Malheureusement, cette offre est proposée uniquement aux utilisateurs de Smart TV Samsung déjà abonnés au service : les 3 mois sont ajoutés lors de l’approche de la date de renouvellement.

Malgré les efforts d’Apple et de ses partenaires, malgré une qualité de contenu saluée par la critique et récompensée sur les salons, Apple TV+ peine toujours à gagner en popularité, la part de marché étant de 6% aux USA et de 3% en France.