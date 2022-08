Love You To Bits +, déjà sorti auparavant dans l’App Store, rejoint aujourd’hui le catalogue Apple Arcade. Ce jeu d’aventure spatiale en point’n click affiche une jolie DA toute mignonne et toute en rondeur, mais son principal atout consiste en des puzzles « spatio-temporels » qui permettent de manipuler le temps (un grand classique du JV depuis le chef d’oeuvre Braid). Le joueur dirige Kosmo, un explorateur spatial novice qui part à la recherche de Nova, sa petite amie robot. Suite à un accident, les pièces de Nova se sont éparpillées un peu partout dans l’univers, et bien entendu, son chevalier servant Kosmo fera tout pour reconstituer sa dulcinée. Au fil de son périple, Kosmo retrouvera aussi des bouts de souvenirs qui expliqueront toute l’histoire.



Mignon, rempli de puzzle aussi malins que fantaisistes, Love You To Bits + est un petit bijou sucré de l’App Store, qui méritait bien sa place dans le catalogue Apple Arcade.