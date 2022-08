See, qui s’est largement bonifiée depuis sa première saison, va clore son récit épique. La troisième et dernière saison de See démarre aujourd’hui même sur Apple TV+. Apple compte bien faire durer le plaisir le plus longtemps possible puisqu’un seul épisode est disponible (les suivants chaque vendredi donc). L’histoire de Baba (Jason Momoa), le combattant aveugle, va donc se clôturer d’ici quelques semaines. Le synopsis du premier épisode donne le ton : « Baba décide de vivre dan la montagne alors qu’à Pennsa, la haine des voyants s’intensifie. Un scientifique de Trivantes met au point une nouvelle arme terrifiante. »

Pour rappel la série See se déroule dans un futur brutal et primitif, des centaines d’années après que l’humanité a perdu la capacité de voir. Dans la troisième saison [attention SPOILER], près d’un an s’est écoulé depuis que Baba Voss (Jason Momoa) a vaincu son frère ennemi Edo et fait ses adieux à sa famille pour vivre à distance dans la forêt.