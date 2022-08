Le youtubeur a voulu en avoir le coeur net : Windows (11) est-il plus rapide sous un MacBook Air M2 (avec émulation Parallels Desktop 18) ou sur un PC Dell XPS Plus ? Globalement, et malgré un écart de prix en nette faveur du Mac (1600 dollars pour le MacBook contre 1849 dollars pour le PC Dell XPS Plus), c’est le MacBook Air qui se montre le plus véloce. Sur batterie, le MacBook Air M2 obtient un score Geekbench 5 de de 1681 en monocœur et de 7260 en multicœur contre 1182 et 5476 pour le Dell ! Et il s’agit ici d’un windows 11 tournant sous Parallels Desktop ! Branché au secteur, le PC Dell reprend la main en multicoeurs (8103 points au test Geekbench), mais reste derrière en mono-coeur. Au global, c’est une victoire nette et sans bavure pour le MacBook Air.

Pour ne rien arranger, sous Windows 11 ARM (plus rapide certes), la bibliothèque de logiciels s’avère plus que restreinte. Bref, ce comparatif assez édifiant (quel retournement de situation depuis le passage aux Apple Silicon !) montre surtout que l’architecture x86 ne fait plus le poids sur les appareils fonctionnant sur batterie. Et ce n’est pas une surprise malheureusement pour Intel…