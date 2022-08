3 ans après sa sortie sur PC, et alors même qu’il avait été annoncé sur mobile dès le début de son développement, l’excellent Sigma Theory a enfin une date de sortie sur iOS. Le jeu des développeurs d’Out There (un incontournable absolu sur mobile) sera donc disponible dans l’App Store le 18 octobre prochain. Si l’on vous reparle de ce titre, c’est aussi parce qu’il est la création du studio français Mi-Clos, qui a visiblement connu quelques galères ces derniers mois pour finaliser son jeu sur mobile.



Le pitch du jeu est le suivant :

« Dans un futur proche, des scientifiques font une découverte permettant à l’humanité de développer une nouvelle technologie qui va changer le monde. Les superpuissances mondiales réalisent qu’elles pourraient détruire le système financier, rayer de la carte des pays entiers et même atteindre l’immortalité.

Cependant, cette découverte (baptisée la théorie Sigma) ne peut être maîtrisée que par une poignée de scientifiques.

Vous êtes nommé•e à la tête des renseignements de votre pays. Votre objectif : la domination du monde, par tous les moyens, via le pouvoir de la théorie Sigma. Afin d’atteindre ce but, vous aurez à votre disposition de puissantes ressources : des agents secrets, des drones, et, bien sûr, vos talents de diplomate.

Une guerre froide fait rage, l’une de celles qui force l’humanité à faire face à son propre futur. Un futur qui mènera, irrémédiablement, vers la singularité technologique.«