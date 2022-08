Les évènements s’enchainent pour la série Lady in the Lake, et pas forcément dans le bon sens. Quelques semaines après le départ surprise de l’actrice principale, Lupita Nyong’o, qui avait quitté le set de tournage après seulement quelques jours, et 10 jours à peine après son remplacement par Moses Ingram (photo ci-dessous), la série subit un nouveau contre-temps d’ampleur.

Moses Ingram est l’actrice principale de Lady in the Lake, une série Apple TV+

Le tournage de Lady in the Lake , qui se déroulait actuellement dans la ville de Baltimore, vient en effet d’être suspendu suite à des menaces de mort. Dans le détail, des dealers locaux auraient menacé de tirer sur l’un des membres de l’équipe de tournage si la production de la série ne leur versait pas une rançon de 50000 dollars ! Les producteurs de la série (dont Apple) ont refusé de céder au chantage : le tournage a été immédiatement suspendu et devrait finalement reprendre à une nouvelle localisation. Voilà en tout cas qui ne rassure pas sur le niveau de violences urbaines qui gangrène nombre de grandes villes américaines.

Pour rappel, l’action de Lady in the Lake se déroule à Baltimore, dans les années 60 : un meurtre non résolu pousse la mère au foyer Maddie Schwartz (Natalie Portman) à se relancer dans le journalisme d’investigation. Au cour de son enquête, cette dernière fera la connaissance de Sherwood (Moses Ingram), une jeune femme obligée de jongler entre la maternité, de nombreux emplois et son engagement passionné à faire avancer la cause afro-américaine à Baltimore.