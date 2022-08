La chine connait sa pire canicule depuis plus de 60 ans. 72 jours d’affilée avec des températures comprises entre 35 et 45 degrés, c’est du jamais vu en Chine, et cette situation d’une exceptionnelle gravité conduit à l’assèchement des immenses bassins d’eau destinés au centrales hydroélectriques (deux des plus grosses centrales hydroélectriques au monde sont situées en Chine). Afin d’économiser sur la capacité énergétique du pays dans ces conditions extrêmes, le gouvernement chinois s’est résolu à couper le courant de certaines zones industrielles de la province du Sichuan afin de réserver l’électricité aux ménages.

Ainsi, pendant une semaine pleine, les usines des fournisseurs de la high tech mondiale ont du se mettre en pause, ce qui a rajouté un niveau de difficulté supplémentaire aux supply chain déjà éprouvées depuis de longs mois. Bonne nouvelle cependant pour Apple, Foxconn vient d’annoncer le redémarrage de son usine de fabrication d’iPad après cette semaine de pause forcée. Le redémarrage de la production dans l’unité de Chengdu aurait en fait commencé le 25 août dernier, soit le premier jour qui a suivi la coupure de courant massive. Pas sûr que cela suffise à redonner des couleurs aux ventes d’iPad, en baisse régulière depuis plusieurs trimestres.