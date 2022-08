L’iPad continue de dominer le marché de la tablette en Chine, mais une tendance se dessine et elle n’a pas favorable à Apple : les ventes d’iPad ont chuté de 19% en Chine sur le Q2 2022, si bien que l’écart entre Apple et Huawei ne cesse de se rétrécir. L’iPad occupait 30,7% de parts de marché en Chine sur le Q2 2022 (1,4 million d’unités écoulées), mais ne pèse plus désormais « que » 23,8% de Pdm sur le Q2 022. Derrière, Huawei voit ses ventes légèrement augmenter de 0,5% (1è,7% de Pdm) ce qui est suffisant pour recoller à Apple, et ce malgré une part de marché en légère baisse. La bonne opération du trimestre écoulée est à mettre à l’actif de Lenovo, dont les ventes de tablettes Yoga progressent de 13% dans un contexte pourtant compliqué. Le fabricant occupe 13,5% de Pdm sur son marché principal.

Xiaomi se positionne à la 4ème place du marché chinois (8,3% de Pdm) et dépasse du même coup Honor qui enregistre le plus gros gadin du trimestre avec des ventes en chute libre de 27,6%. Le marché chinois de la tablette reste donc encore assez mouvant, et même Apple ne semble plus si assuré de garder sa place de leader sur les prochains trimestres (à contrario d’autres marchés comme l’Europe ou les Etats-Unis).