Malgré l’augmentation de tarif désormais probable, l‘iPhone 14 Pro devrait mieux se vendre que son prédécesseur selon Daniel Ives et John Katsingris, deux analystes réputés de Wedbush. Ives estime en effet que le lancement de l’iPhone 14 sera une « réalisation massive » pour Apple. La commande initiale de 90 millions d’iPhone 14 par Apple reste dans les clous du lancement de l’iPhone 13, mais il s’agit plutôt d’une bonne nouvelle dans le contexte de « la tempête macro à venir ». Surtout, les deux analystes tablent sur une répartition des ventes par modèles en large faveur de la gamme Pro ce qui fera mécaniquement augmenter le prix moyen de vente par appareil, d’autant que le modèle Pro sera encore plus cher cette année selon les deux analystes (100 dollars/euros en plus).

Ives et son compère évaluent aussi à 240 millions le nombre d’utilisateurs d’iPhone qui renouvelleront leur appareil dans les 3,5 ans (soit à peu près 25% de la base installée d’iPhone), un renouvellement qui dans la plupart des cas se fera en faveur d’un modèle encore plus premium. Sur l’ensemble de l’année fiscale 2023, Apple devrait parvenir à écouler 220 millions d’iPhone, une « estimation basse » selon les deux analystes . Et une fois encore, le marché chinois devrait servir de locomotive pour le smartphone d’Apple, et plus particulièrement pour le modèle Pro Max (30% de renouvellement attendu chez les utilisateurs d »iPhone en Chine).

Les spécialistes de Wedbush se hasardent aussi à estimer la croissance des nombreux services d’Apple. Le chiffre d’affaires lié aux services devrait atteindre 90 milliards de dollars sur l’année fiscale 2023 et dépasser les 100 milliards de dollars sur l’année fiscale 2024, ce qui correspond à une croissance à deux chiffres chaque année. Les services d’Apple sont désormais un « flux de revenus clé » pour Apple qui « reste à l’épicentre de l’histoire multiple et de la croissance d’Apple durant cette tempête de marché ». Wedbush reste donc globalement ultra optimiste concernant l’avenir économique d’Apple, et fixe conséquemment une prévision de cours AAPL à 240 dollars.