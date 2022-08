La série de S.F Dark Matter, basée sur l’ouvrage éponyme de Blake Crouch, en est toujours au stade de la préproduction. Les choses bougent cependant puisque l’on vient d’apprendre que l’acteur vedette de la série, l’australien Joe Edgerton (Obi-Wan Kenobi, Boy Erased, Loving) sera rejoint en tête d’affiche par la sublime Jennifer Connelly (Requiem for a Dream, Un Homme d’Exception, Noé, Top Gun 2). Cette dernière interprètera le rôle de Daniela, la femme de Jason (Joe Edgerton).

Pour rappel, Dark Matter est une série en 9 épisodes qui raconte l’histoire de Jason Dessen (Edgerton), un physicien, professeur et père de famille qui une nuit, alors qu’il rentrait chez lui dans les rues de Chicago, se retrouve plongé dans une version alternative de sa vie ! L’émerveillement se transforme rapidement en cauchemar lorsque ce dernier tente de revenir à sa première réalité en plein milieu du multivers d’existences qu’il aurait pu vivre. Dans ce labyrinthe de réalités hallucinantes, Jason se lance alors dans un voyage déchirant pour retrouver sa vraie famille et la sauver de l’ennemi le plus terrifiant et le plus imbattable qu’on puisse imaginer : lui-même.