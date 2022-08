Un iPhone de 2007, à savoir le tout premier modèle, qui est scellé dans sa boîte a été vendu aux enchères et le prix a été de 35 000 dollars (35 414 dollars pour être précis). Il s’agit d’un modèle avec 8 Go d’espace de stockage.

Si l’on se base sur la boîte, cet iPhone faisait partie du lot initial d’iPhone vendus dans les premiers mois suivant le lancement du smartphone d’Apple en juin 2007. Cela se voit à l’écran d’accueil qui ne comporte pas l’icône de l’iTunes Store. L’application iTunes Store, qui permet d’acheter des musiques, films et séries, n’était initialement pas présente sur l’iPhone et n’a été ajoutée que quelques mois plus tard avec la sortie de la mise à jour iPhone OS 1.1 en septembre 2007. Apple a ensuite modifié le design de la boîte de l’iPhone pour ajouter l’icône.

Il n’y a pas d’information sur la personne qui a fait la meilleure enchère pour cet iPhone. Il n’y a pas non plus de détails concernant l’auteur de l’enchère. Celle-ci a été réalisée par RR Auction, une maison de vente aux enchères américaine qui a vu le jour en 1980.