L’application Facebook Gaming vit ses derniers instants, le réseau social va l’abandonner le 28 octobre 2022, aussi bien sur iOS que sur Android. Pour rappel, elle a fait ses débuts il y a un peu plus de deux ans.

Facebook Gaming fut d’abord accessible sur le Web, et ce depuis 2018. C’était un moyen de concurrencer Twitch, YouTube et Mixer de Microsoft (qui n’existe plus aujourd’hui). Il y a ensuite eu une application mobile en 2020. Pour attirer les utilisateurs sur un marché largement dominé par Twitch et YouTube, Facebook Gaming a ajouté un programme pour les créateurs, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires pour aider à développer sa plateforme, comme la possibilité de faire du co-streaming. En 2020, Facebook Gaming a absorbé Mixer.

Nous voilà donc maintenant en 2022 et l’application mobile de Facebook Gaming fermera ses portes le 28 octobre 2022. « Nous tenons à remercier sincèrement chacun d’entre vous pour tout ce que vous avez fait pour construire une communauté florissante pour les joueurs et les fans depuis le lancement de l’application », indique la plateforme. « C’était vraiment un effort mené par la communauté pour apporter de nouvelles fonctionnalités de jeu à Facebook ».

Facebook is killing its Facebook Gaming app on 28 October 2022 pic.twitter.com/AeQjnSBkWV — Matt Navarra (@MattNavarra) August 30, 2022

Il est bon de noter que l’application va, certes, être abandonnée. Toutefois, le site Internet restera toujours actif et il sera toujours possible de l’utiliser.