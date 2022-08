La série Five Days at Memorial porte sur les évènement tragiques de Katrina, l’ouragan qui a balayé la Nouvelle-Orléans en 2005 en laissant derrière lui un spectacle de désolation. Plus précisément, la série Apple TV+ raconte ce qui s’est passé dans l’enceinte d’une des hôpitaux de la ville alors que l’Ouragan faisait rage à l’extérieur. Confrontés à la montée des eaux, à la chaleur, aux coupures électriques ainsi qu’à la détresse des patients, plusieurs des soignants vont se révéler durant cette terrible épreuve. Le casting de la série comprend Vera Farmiga, Cornelius Smith Jr, Cherry Jones, Robert Pine, Julie Ann Emery, Adepero Oduye, Molly Hager, Michael Gaston et W. Earl Brown.

Une featurette dévoile aujourd’hui les moyens utilisés pour recréer l’ouragan Katrina : les tuyaux de propulsions d’eau, les ventilateurs géants, et bien entendu l’énorme décor de l’hôpital entièrement créé en studio. Les moyens mis en oeuvre sont colossaux et permettent de mieux comprendre les coûts souvent très importants des séries modernes. La série Five Days at Memorial est disponible sur Apple TV+.