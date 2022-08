Les indiscrétions des analystes et autres leakers semblent s’entendre depuis quelques semaines sur le prix de la prochaine gamme d‘iPhone 14 Pro et Pro Max. Il semble donc qu’Apple aurait pris la décision assez culottée d’augmenter de 100 dollars les tarifs de ses iPhone les plus haut de gamme. On se retrouverait donc in fine avec les modèles suivants (comptez 100 de plus pour la conversion en euros) :

iPhone 14: 799 dollars

iPhone 14 Max: 899 dollars

iPhone 14 Pro: 1,099 dollars

iPhone 14 Pro Max: 1,199 dollars

Les analystes de TrendForce ne sont pas vraiment d’accord avec cette prévision. Selon eux, Apple ne prendra pas le risque, en pleine crise inflationniste mondiale, d’augmenter à ce point le tarif de son appareil le plus rentable :« Les mises à niveau telles que la capacité de mémoire passant 6 Go de RAM en LPDDR5 et 256 Go de stockage, la caméra principale passant à 48 millions, les changements de conception d’identification de visage, etc., devraient augmenter les prix de départ. Cependant, sous la pression de la hausse de l’inflation mondiale et des taux de change, Apple devrait adopter une stratégie de prix plus prudente afin de ne pas affecter ses performances commerciales. »

Les petits gars de TrendForce tablent donc sur une gamme beaucoup plus prudente en terme de tarifs :

iPhone 14: 749 dollars

iPhone 14 Max: 849 dollars

iPhone 14 Pro: 1,049 dollars

iPhone 14 Pro Max: 1,149 dollars

Et vous chers lecteurs , croyez vous qu’Apple sera vraiment capable d’augmenter de 100 dollars le prix de ses nouveaux iPhone malgré la conjoncture actuelle ?