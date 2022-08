Depuis juin, le Pakistan connaît des pluies de mousson importantes, au point que ce sont des pluies sans précédent depuis 30 ans. Les inondations ont causé la mort de 1 136 personnes selon le dernier bilan et ont détruit ou profondément endommagé plus d’un million d’habitations, en plus de dévaster de larges pans de terres agricoles essentielles à l’économie du pays.

Apple va aider le Pakistan suite aux événements avec les inondations. Tim Cook, le patron de l’entreprise, a annoncé sur Twitter qu’un don va être fait. Il déclare :

The floods in Pakistan and surrounding areas are devastating humanitarian disasters. Our thoughts are with those that have lost loved ones, the many displaced families, and all those affected. Apple will donate to relief and recovery efforts on the ground.

— Tim Cook (@tim_cook) August 31, 2022