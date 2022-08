Apple aurait-il peur d’une certaine confusion entre l’iPhone 14 Max et l’iPhone 14 Pro Max ? Un certain Tommy Boi nous dévoile en effet sur son compte Twitter les images de coques d’accessoiristes destinées à un certain… iPhone 14 Plus. La photo semble « legit », et sa crédibilité est renforcée par des options d’achats qui réitèrent le nom du modèle, soit l’iPhone 14 Plus. Apple pourrait aussi souhaiter garder le mot « Max » pour sa gamme Pro, une technique marketing pour bien marquer la rupture entre les iPhone 14 et les iPhone 14 Pro. Après tout, les deux modèles partageront la même diagonale d’écran (6,7 pouces), ce qui pourrait favoriser une certaine confusion. Ce n’est bien sûr ici qu’une supposition, mais elle en vaut sans doute bien d’autres…

Pour rappel, Apple présentera ses prochaines gammes d’iPhone (iPhone 14, iPhone 14 Max/Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max) lors d’une keynote officialisée au 7 septembre prochain.