Apple a discrètement opéré à plusieurs améliorations notables de sa protection de malwares sur macOS dans le courant de 2022. L’outil, qui est intégré dans macOS et donc présent sur chaque Mac, a pour nom XProtect. XProtect opère en tâche de fond.

« Au cours des six derniers mois, la protection contre les logiciels malveillants sur macOS a davantage évolué qu’au cours des sept années précédentes », écrit Howard Oakley de la Eclectic Light Company. La détection des logiciels malveillants sur le Mac est désormais « entièrement préemptive » et aussi active que « de nombreux produits anti-malware commerciaux », dit-il.

Plus précisément, plus ou moins au moment où macOS 12.3 Monterey a vu le jour, Apple a discrètement introduit un nouvel outil qui a pour nom XProtect Remediator et qui est naturellement lié à XProtect. L’idée derrière XProtect Remediator est d’avoir une recherche plus fréquente des logiciels malveillants et une correction si un malware est détecté.

Auparavant, Apple utilisait le Malware Removal Tool (MRT) et XProtect, mais ce dernier se limitait à vérifier les applications et le code par rapport à une liste de logiciels malveillants connus, et MRT ne fonctionnait que rarement. La nouvelle solution d’Apple est plus agressive et offre une meilleure protection. XProtect Remediator est disponible sur les Mac tournant sous macOS Monterey, Big Sur, et Catalina, mais il n’est pas disponible sur les Mac exécutant des versions plus anciennes.

Le nouvel outil se met régulièrement à jour et s’exécute au moins une fois par jour. C’est même plusieurs par jour selon les cas. Aussi, certaines vérifications de logiciels malveillants ont lieu toutes les heures ou deux heures. Mais c’est totalement transparent pour les utilisateurs puisque tout cela a lieu en tâche de fond.