La célèbre franchise de JRPG-Fantasy Ys Online s’aventure sur iOS ; Ys Online: The Ark of Napishtim (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) coche toutes les cases du JRPG moderne sur mobile : la réalisation est de haut niveau et en cel shading (à la façon de Genshin Impact ou de Ni no Kuni), la BO est superbe, les dialogues sont en voix réelles (japonais) sous-titrées, et le lore est bien respecté. Free-to-play oblige, l’aspect collectionnite (de personnages) reste cependant très présent, mais l’on ne se retrouve pas ici face à une proposition malhonnête. Une très bonne pioche pour les amateurs du genre.



Le pitch du jeu : « » Ys Online : The Ark of Napishtim » est une licence et une adaptation de la sixième génération de la légendaire franchise japonaise, la série Ys. Le jeu, supervisé par Falcom, hérite de l’âme des aventures populaires des JRPG. Tout en revitalisant l’intrigue originale, une équipe de vétérans de premier plan a été ajoutée pour doubler l’histoire entière, créant ainsi une expérience plus riche et plus raffinée. Dans le jeu, les aventuriers accompagneront Adol dans le « Grand Vortex de Canaan » pour rencontrer les mystérieuses sœurs Rehdan et explorer ensemble les « Ruines de la civilisation de l’Ailée ». Une histoire réconfortante et une aventure fantastique sont sur le point de commencer. »