Razer a levé le voile sur la Kishi V2, la nouvelle édition de sa manette compatible avec l’iPhone. Elle apporte quelques améliorations par rapport au modèle d’origine qui a vu le jour en 2020.

Les principales nouveautés de la manette Kishi V2 sont un design plus ergonomique, des commandes de qualité console avec une meilleure réactivité pour les boutons A/B/X/Y et la croix directionnelle, deux boutons multifonctions programmables (L4/R4) et un pont extensible pour la compatibilité avec l’iPhone 6s et les modèles plus récents, y compris les différents iPhone SE.

La manette, qui pèse 123 grammes, dispose d’un port Lightning afin de connecter l’iPhone et limiter la latence pendant les sessions de jeu. Cela évite de se connecter avec une méthode sans fil. La faible latence peut être cruciale pour certains jeux, notamment en ligne avec des adversaires en face.

Il est possible d’acheter dès aujourd’hui la manette Kishi V2 pour iPhone sur le site de Razer. Le prix est de 119,99€. Il existe également une version équivalente qui s’adapte aux smartphones tournant sous Android et qui est proposée au même tarif.

Pour rappel, une autre manette pour iPhone a récemment vu le jour : il s’agit d’une manette PlayStation qui vient de Backbone, en collaboration avec Sony. Le prix est là aussi de 119,99€.