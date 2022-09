Les rumeurs d’un iPhone 14 capable de passer des appels et de transmettre des SMS/MMS par satellite se sont multipliées ces derniers jours. Si ces rumeurs se confirment le 7 septembre, Apple aura toutefois bien du mal à présenter la communication par satellite comme une nouveauté « amazing » et jamais vue ailleurs.

Wild to think about user experiences for phones that can connect to satellites. When we launched G1 in '08 it was a stretch to get 3G + Wifi working. Now we're designing for satellites. Cool! Excited to support our partners in enabling all of this in the next version of Android!

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) September 1, 2022