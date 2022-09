C’est une petite victoire, peut-être obtenue grâce à la pression des pays qui interdisent ce genre de pratique dans les jeux vidéos destinés aux enfants (la Belgique par exemple) : Nintendo vient en effet d’annoncer sur son compte Twitter qu’il retirerait bientôt les loot box de son jeu mobile Mario Kart Tour (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). « Le tuyau pouvant être actionné avec des rubis sera supprimé » est-il encore précisé sur la page d’actus du titre, ce qui signifie qu’il n’y aura plus de sélection « au hasard » des différents cadeaux (pilotes, Karts, ailes) obtenus en échange des rubis. En lieu et place des loot boxe, le joueur pourra désormais choisir une sélection temporaire de kart/pilote/ailes (que l’on devra toujours acquérir avec des rubis en revanche…) dans la nouvelle boutique « Sélection en lumière ». Les loot boxe disparaitront de Mario Kart Tour le 5 octobre prochain.

Here's a peek at #MarioKartTour's update coming late September! Battle mode will be added, along with a Spotlight Shop, where you can exchange rubies for drivers, karts, and gliders! Also, pipes you can fire by using rubies will be removed. See the notification for details. pic.twitter.com/brsI1tH8YD

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) September 2, 2022