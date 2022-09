La saison des prix redémarre avec la remise des Emmy Awards. Concernant les séries et les films, les Emmy récompensent d’abord le volet « créatif » (son, image, etc.) avant la grande cérémonie du 14 septembre qui remettra les prix les plus attendus (meilleure série dramatique ou comique, meilleur acteur/actrice, etc.). Côté Apple TV+, les séries Severance, Schmigadoon! et Home Before Dark récoltent plusieurs Emmys Creative Arts tandis que Ted Lasso, pourtant nommé dans 11 catégories, repart pour une fois bredouille).

Severance remporte 2 prix dans les catégories « Outstanding Main Title Design » (meilleure ), « Outstanding Music Composition for a Series » (meilleure musique pour une série ). Ce dernier Emmy récompense le compositeur Theodore Shapiro pour la musique du dernier épisode de la série. Schmigadoon! repart avec deux Emmys dans les catégories « Outstanding Original Music and Lyrics » (meilleures chansons et musiques originales) pour le morceau « Corn Puddin » du pilote. Enfin, a série pour jeunes Home Before Dark remporte l’Emmy dans la catégorie « Outstanding Motion Design » et l’émission musicale Carpool Karaoke: The Series rafle la mise dans la catégorie « Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series ».

Un joli score donc pour le service de streaming d’Apple, mais c’est tout de même un peu moins bien que l’édition de l’an dernier durant laquelle les programmes Apple TV+ avaient remporté 7 Emmys.