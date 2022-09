On connait tous désormais la date de la prochaine keynote d’Apple (le 7 septembre pour les étourdis), et le journaliste de Bloomberg Mark Gurman croit même connaitre la date de commercialisation des iPhone 14 et 14 Pro. Pour Gurman donc, les nouveaux modèles seront disponibles à l’achat le 16 septembre, soit 9 jours seulement après la keynote. Cette date est raccord avec la « tradition » des lancements d’iPhone chez Apple puisque les nouveaux modèles sont généralement mis en vente un vendredi. On note tout de même ici que le calendrier de lancement serait un peu avancé par rapport à l’iPhone 13/13 Pro, ces derniers ayant été commercialisés le 23 septembre 2021.

Etrangement, Gurman oublie de citer l’iPhone 14 Max (ou iPhone 14 Plus) alors qu’il se murmure que ce dernier pourrait voir sa sortie décalée de plusieurs jours voire de plusieurs semaines. Voilà qui ne laisse pas beaucoup de temps pour négocier un prêt avec son banquier…