Attendu par les amateurs de Dungeon Crawler, Torchlight Infinite vient de démarrer dès aujourd’hui sa dernière bêta fermée à quelques semaines de son lancement officiel sur iOS, Android et PC. Hélas, seuls les joueurs Android et PC peuvent accéder directement à cette bêta, mais que les joueurs iOS se rassurent puisque le jeu sera bien disponible sur leur iPhone/iPad adoré à la date du lancement. Pour rappel, Torchlight Infinite est la version mobile de la célèbre franchise disponible sur PC et consoles. Le joueur y dirigera les pas aventureux d’un guerrier/magicien dans les sombres couloirs de donjons ou de catacombes. Il sera bien sûr possible de faire évoluer ses armes, sorts et compétences afin de venir à bout de salves de monstres de plus en plus agressives.



Le dernier trailer de gameplay (ci-dessus) rassure pas mal sur le potentiel du titre, alors que l’annonce du jeu sur mobile avait (forcément) soulevé le scepticisme des fans de la franchise (à l’instar de Diablo Immortal en somme…). Torchlight: Infinite sera disponible sur iOS dans le courant du mois d’octobre.