Apple comme d’autres géants de la tech américaine commence à faire attention à ses dépenses. Les budgets sont lâchés sur des projets à court-moyen terme tandis que le rythme des embauches subit une nette décélération. Un secteur d’activité reste cependant en effervescence chez Apple.. la publicité ! Si l’on en croit en effet The Financial Times, Apple aurait embauché tout récemment 216 employés pour sa division pub, dont 27 postes en Europe, douze en Chine, douze en Inde, quatre au Japon, deux à Singapour et le reste aux Etats-Unis.

Les profils sont extrêmement variés (il y a même des ingénieurs !) et laissent comprendre qu’Apple suit une stratégie de développement global concernant sa plateforme publicitaire. Pour David Steinberg le CEO de la société de Marketing Zeta Global, cette stratégie de conquête, couplée aux contraintes qui pèsent sur les autres plateformes de pub sur iOS (qui doivent respecter des règles de confidentialité très strictes), serait rien moins que « brillante et machiavélique » à la fois. Et forcément, on peut se douter que la concurrence (les annonceurs) va vertement réagir à ses nouveaux investissements. Pour la plainte antitrust, on démarre dans 1… 2… 3 !