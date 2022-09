Vous utilisez le service Fitness+ ? Vous serez alors sans doute un peu déçu d’apprendre que deux des coachs les plus populaires du service, Betina Gozo et Dustin Brown (ci-dessous), ont annoncé séparément sur Instagram qu’ils quittaient Los Angeles, la ville où se trouvent les studios d’enregistrement de Fitness+. L’annonce ayant été faite quasi simultanément par les deux coachs (et avec le même justificatif), les amateurs de petits potins en déduiront logiquement qu’il y a peut-être une petite romance en cours (mais « ceci ne nous regarde pas ! »).

Betina Gozo a notamment dirigé pour Fitness+ deux séries d’entrainements destinées aux mères enceintes ou qui viennent d’accoucher, Stay Active During Pregnancy et Get Back to Fitness After Having a Baby. Dustin Brown est un professeur de Yoga réputé qui avait été introduit chez Fitness+ par le grand ay Blahnik en personne. Ce dernier a précisé qu’il retournait en Australie, son pays natal. Décidément très synchrones, les deux ex-coachs ont terminé leur message Instagram en conseillant à tous de faire de l’exercise et de clore leur cercle d’activité (de Fitness+).