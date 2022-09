Pour les analystes de JP Morgan, les ventes d‘iPhone 14 ne devraient pas trop être impactées par la crise inflationniste actuelle, mais en revanche, les ventes d’Apple Watch pourraient bien traverser une zone de fortes turbulences. Cette conclusion est surprenante à priori sachant qu’Apple devrait lourdement augmenter le tarif de ses prochains iPhone, mais les analystes de la banque d’affaire se disent certains de leurs prévisions, notamment à cause des moyens de paiement sur crédits échelonnés.

Les analystes ajoutent en outre qu’Apple augmentera de façon plus significative les iPhone 14 Pro : « Avec les pressions inflationnistes sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, le consensus s’attend à des augmentations de prix sur la gamme de produits iPhone 14 par rapport à l’iPhone 13. Nous nous attendons à ce qu’Apple adopte une approche plus nuancée afin de maintenir les prix de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Max « bas de gamme » tout en les augmentant pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. »

Pour l’Apple Watch en revanche, le chemin se ferait plus escarpé : « La tarification est un point clé dans une macro [économie] difficile qui comprend des pressions inflationnistes et un recul des dépenses de consommation, mais nous pensons que cela pèse davantage pour les « wearables » qui sont considérés par les consommateurs comme des achats plus discrétionnaires par rapport à l’iPhone. »